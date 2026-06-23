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Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

  • 23 юни 2026 | 20:44
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Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

Националната футболна база "Бояна" ще приеме финалния национален кастинг за първия випуск на Академия БФС, като осем регионални селекции в цялата страна ще се представят пред комисията утре, в сряда (24 юни), обявиха от централата. До решаващия етап достигнаха най-добре представилите се млади футболисти, родени през 2013 година, които впечатлиха селекционерите по време на кастингите в Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Благоевград и София.  

Последният регионален подбор се проведе в столицата и събра най-голям интерес до момента, като близо 100 деца се включиха в селекционния процес. Така след седмици на интензивни наблюдения и стотици оценени футболисти, предстои финалната стъпка към сформирането на първото поколение възпитаници на Академия БФС.

Националният кастинг ще започне по следната програма:

08:00 - 08:30 ч. - Регистрация и проверка на документи

09:00 ч. - Начало на кастинга

Всеки участник трябва да представи: Валидна дневна застраховка за деня на събитието; Медицинско удостоверение от личен лекар.

Участници без необходимите документи няма да бъдат допускани до кастинга. Подходящата спортна екипировка е задължителна.

Академия БФС стартира своята дейност през сезон 2026/27 и ще предоставя напълно безплатна среда за развитие на младите таланти. Проектът включва висококачествен тренировъчен процес, образование, пълен пансион и цялостна грижа за развитието на играчите.

Работата в Академията ще бъде организирана по най-съвременните европейски стандарти и методики с екип от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти.

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