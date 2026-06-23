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Добро родно представяне на микс пистолет на Световното в Германия

  • 23 юни 2026 | 14:40
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Добро родно представяне на микс пистолет на Световното в Германия

Българските състезатели записаха добро представяне в дисциплината микс на 10 метра въздушно оръжие по време на Световното първенство по спортна стрелба в Зул, Германия.

Николая Раденкова и Виктор Бонев завършиха на девето място в крайното класиране. Раденкова постигна резултат от 282 точки, а Бонев добави 290 точки. С общ актив от 572 точки българският тандем се нареди на деветата позиция сред 42 участващи смесени отбора.

Другата българска двойка – Мария Атанасова и Дамян Илиев – се класира на 18-о място. Атанасова записа 281 точки, а Илиев – 286 точки, като двамата събраха общо 567 точки.

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