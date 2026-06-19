Стани доброволец на Европейското по водна топка във Варна

От 10 до 16 август Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години В тази връзка от БФВТ набират доброволци.

“Като доброволец ще се включиш в организацията на международно спортно събитие, ще се запознаеш с участници и гости от различни държави, ще натрупаш ценен опит и ще усетиш атмосферата на първенството по начин, който малцина имат възможност да преживеят”, се казва в съобщението на БФВТ.

“Запиши се чрез ЛИНКА и стани част от отбора зад едно незабравимо европейско първенство!”, добавят от централата.

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