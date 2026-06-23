Световен вицешампион с България ще играе в Германия

Волейболният отбор от германската Бундеслига Пауърволейс (Дюрен) финализира селекцията си на поста централен блокировач за сезон 2026/27. Клубът привлече българския национал Преслав Петков, който преминава в редиците на тима от Дюрен.

Новото попълнение е на 22 години, висок е 2,08 метра и през изминалия сезон се състезаваше за италианския втородивизионен отбор Фолгоре Маса. В момента Преслав Петков е ангажиран с националния отбор на България, където получава редовно игрово време в състава на десетия в световната ранглиста.

„Успяхме да привлечем огромен талант“, коментира треньорът Кристоф Ахтен. Новото попълнение вече има опит на най-високо ниво, като игра в полуфиналите на Световното първенство през 2025 г. и сега продължава да трупа опит в Лигата на нациите.

Емоции в центъра

„Преслав притежава добър сервис, силен е в атака и е отличен блокировач. Освен това показва емоции на игрището. Убеден съм, че бързо ще ни помогне да се развием“, заяви Кристоф Ахтен.

Новият централен блокировач посочва конкретни причини за трансфера си в Дюрен. „Просто не мога да пренебрегна факта, че Дюрен има страхотна публика.“ Това му направило впечатление, докато е гледал мачовете на отбора по телевизията.



„Невероятната атмосфера определено повлия на решението ми.“ В спортно отношение също е намерил общ език с треньора Кристоф Ахтен. „Моята представа за това как мога да се развивам и как можем да играем модерен и бърз волейбол като отбор, напълно съвпада с вижданията на треньора.“

Целта е титла

Амбициите на клуба също отговарят на неговите собствени. И двете страни вече са достигнали високо ниво, но едновременно с това се стремят към повече. Младият българин иска да подобри всеки елемент от играта си. „Най-голямата ми цел за предстоящия сезон е да помогна на отбора да подарим титла на нашите фенове.“

Съставът за предстоящия сезон:

Разпределители:

Роберт Вийбер, Тобиас Хош



Диагонали: Джордан Канъм, Андрес Йефанов



Посрещачи: Кайл Полсън, Робин Багдади, Омар Ойос



Централни блокировачи: Филип Лаутер, Даниел Ветер, Преслав Петков



Либеро: Трой Гуч

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