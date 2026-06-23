Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен)
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световен вицешампион с България ще играе в Германия

Световен вицешампион с България ще играе в Германия

  • 23 юни 2026 | 16:35
  • 3883
  • 0

Волейболният отбор от германската Бундеслига Пауърволейс (Дюрен) финализира селекцията си на поста централен блокировач за сезон 2026/27. Клубът привлече българския национал Преслав Петков, който преминава в редиците на тима от Дюрен.

Новото попълнение е на 22 години, висок е 2,08 метра и през изминалия сезон се състезаваше за италианския втородивизионен отбор Фолгоре Маса. В момента Преслав Петков е ангажиран с националния отбор на България, където получава редовно игрово време в състава на десетия в световната ранглиста.

„Успяхме да привлечем огромен талант“, коментира треньорът Кристоф Ахтен. Новото попълнение вече има опит на най-високо ниво, като игра в полуфиналите на Световното първенство през 2025 г. и сега продължава да трупа опит в Лигата на нациите.

Емоции в центъра

„Преслав притежава добър сервис, силен е в атака и е отличен блокировач. Освен това показва емоции на игрището. Убеден съм, че бързо ще ни помогне да се развием“, заяви Кристоф Ахтен.

Новият централен блокировач посочва конкретни причини за трансфера си в Дюрен. „Просто не мога да пренебрегна факта, че Дюрен има страхотна публика.“ Това му направило впечатление, докато е гледал мачовете на отбора по телевизията.

„Невероятната атмосфера определено повлия на решението ми.“ В спортно отношение също е намерил общ език с треньора Кристоф Ахтен. „Моята представа за това как мога да се развивам и как можем да играем модерен и бърз волейбол като отбор, напълно съвпада с вижданията на треньора.“

Целта е титла

Амбициите на клуба също отговарят на неговите собствени. И двете страни вече са достигнали високо ниво, но едновременно с това се стремят към повече. Младият българин иска да подобри всеки елемент от играта си. „Най-голямата ми цел за предстоящия сезон е да помогна на отбора да подарим титла на нашите фенове.“

Съставът за предстоящия сезон:

Разпределители:
Роберт Вийбер, Тобиас Хош

Диагонали: Джордан Канъм, Андрес Йефанов

Посрещачи: Кайл Полсън, Робин Багдади, Омар Ойос

Централни блокировачи: Филип Лаутер, Даниел Ветер, Преслав Петков

Либеро: Трой Гуч

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Ясни са първите четири отбора за Евроволей 2028

Ясни са първите четири отбора за Евроволей 2028

  • 23 юни 2026 | 17:16
  • 373
  • 0
Вторият отбор на България загуби от Калифорнийския университет на турнира в Шанхай

Вторият отбор на България загуби от Калифорнийския университет на турнира в Шанхай

  • 23 юни 2026 | 16:29
  • 519
  • 2
Олимпиакос привлече Микеле Баранович

Олимпиакос привлече Микеле Баранович

  • 23 юни 2026 | 15:40
  • 521
  • 0
Виктория Коева: Трансферът в Унгария ще бъде добър трамплин за мен

Виктория Коева: Трансферът в Унгария ще бъде добър трамплин за мен

  • 23 юни 2026 | 15:32
  • 566
  • 0
Плажът на Бургас ще бъде волейболното сърце на лятото

Плажът на Бургас ще бъде волейболното сърце на лятото

  • 23 юни 2026 | 15:03
  • 541
  • 1
Бургас влиза в битка за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027-а

Бургас влиза в битка за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027-а

  • 23 юни 2026 | 13:48
  • 1124
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

В Испания: Никола Цолов влиза във Формула 1 през 2027 година

  • 23 юни 2026 | 16:49
  • 13497
  • 11
11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

11-те на Левски и Етър, Рейналдо титуляр за "сините"

  • 23 юни 2026 | 17:47
  • 2705
  • 2
11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) за контролата със Спартак (Плевен) - очаквайте на живо!

  • 23 юни 2026 | 17:59
  • 891
  • 0
Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

Григор Димитров с юбилейна победа на трева в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 18426
  • 30
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 14756
  • 28
Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

Недоволство в Германия: Абсурд! Играем в понеделник, а ще научим съперника си в неделя

  • 23 юни 2026 | 16:24
  • 6969
  • 3