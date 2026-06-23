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Плажът на Бургас ще бъде волейболното сърце на лятото

  • 23 юни 2026 | 15:03
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Плажът на Бургас ще бъде волейболното сърце на лятото

Остава по-малко от месец до края на регистрациите за най-голямото аматьорско събитие по плажен волейбол в България – Diko Beach Festival*26, което ще се проведе от 30 юли до 2 август на Sport Toto Beach Arena – Бургас, с подкрепата на Община Бургас.

Приятели на плажния волейбол, морето, доброто настроение и незабравимите летни емоции – хвърляйте банските и джапанките в куфара събирайте отбора! Предстои ни юбилейното 10-о издание на турнира, което обещава да бъде по-мащабно, по-шумно и по-вълнуващо от всякога.

Четири дни, изпълнени със зрелищни мачове, нови приятелства, смях, музика и много адреналин. Diko Beach Festival отдавна се утвърди като най-атрактивния и масов турнир по плажен волейбол за аматьори у нас, а тази година организаторът Дико Томчев подготвя истински фестивал край морето.

Освен спортните емоции, участниците и гостите ще се насладят на специална фестивална програма с много изненади. Целта е събитието да бъде не просто турнир, а истински празник на спорта, музиката и лятото.

Очакват ви много волейбол, много усмивки и един огромен купон на брега на морето! Независимо дали идвате за победата, за емоцията или просто за добрата компания – това е мястото, където трябва да бъдете в края на юли.

Формат на турнира: -четворки,

-смесени двойки,

-мъже

жени.

⏳ Не отлагайте записването – местата се запълват бързо, а до края на регистрациите остава по-малко от месец - ТУК!

Бургас ви очаква. Топката е във вашето поле!

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