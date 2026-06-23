Бургас влиза в битка за домакинство на Волейболната лига на нациите през 2027-а

Бургас има шанс отново да приеме едно от най-престижните спортни събития в света, след като кметът Димитър Николов внесе докладна записка в Общинския съвет с предложение градът официално да кандидатства за домакинство на кръг от Волейболната лига на нациите през 2027 година.

Според документа, през 2027 година България отново ще бъде домакин на мачове от престижния турнир при мъжете, като интерес към организацията вече са заявили и други големи градове в страната - София, Пловдив, Варна и Русе.

За да защити кандидатурата си, Бургас трябва да осигури 420 000 евро с ДДС, които ще покрият разходи по настаняване, транспорт, изхранване и организация на събитието. При евентуално одобрение градът ще получи и статут на официален партньор за България, което ще гарантира присъствие в международното брандиране и телевизионното излъчване на турнира по света.

През юни 2025 година Бургас за първи път прие мачове от турнира, провели се в „Арена Бургас“, като събитието привлече близо 30 000 зрители, а срещите на националния отбор бяха напълно разпродадени.

Изготвен анализ след турнира показва и сериозните икономически ползи за региона - близо 4 милиона евро преки приходи в местната икономика, над 18 000 реализирани нощувки в хотели, както и телевизионна аудитория от около 9 милиона зрители по света.

От местната администрация подчертават, че подобни международни спортни форуми не само носят директни финансови ползи, но и популяризират Бургас на стратегически пазари като Япония, Франция, Италия и Индонезия, което има дългосрочен ефект върху развитието на туризма.

Окончателното решение предстои да бъде взето от Общински съвет - Бургас.

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