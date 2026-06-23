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Дунав (Русе) привлече национал на Латвия

  • 23 юни 2026 | 13:14
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Дунав (Русе) привлече национал на Латвия

ВК Дунав (Русе) обяви първото си чуждестранно попълнение  за новия сезон в Winbet Супер Волей. Екипът на русенци ще облече младия латвийския национал Маркус Венсбергс.

Състезателят играе на поста разпределител и е висок 203 сантиметра. Той е определян е като един от най-талантливите играчи на своя пост, като ще навърши 19 години през август.

През изминалия сезон играе в естонския  Парну, с който печели шампионската титла на страната и с играта си прави сериозно впечатление на редица скаути от цяла Европа. Преди това защитава цветовете на латвийския Пиержура, като дебютира още на 16години.

„За нас е удоволствие, че този позитивен, емоционален, много мотивиран и безспорен млад талант избра да продължи кариерата си в Русе, въпреки множеството предложения към него.
Екипът на ВК Дунав пожелава на Маркус, много здраве, победи и да разгърне напълно своя потенциал през новия сезон“, написаха от клуба.

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