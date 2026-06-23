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  3. Бивш вратар на Берое и ЦСКА 1948 подсили Локо (ГО)

Бивш вратар на Берое и ЦСКА 1948 подсили Локо (ГО)

  • 23 юни 2026 | 10:31
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Бивш вратар на Берое и ЦСКА 1948 подсили Локо (ГО)

Опитният вратар Генадий Ганев подписа договор с Локомотив (Горна Оряховица), съобщиха от клуба. 36-годишният украинец с български паспорт се завръща в състава на "железничарите", от който беше част през сезон 2024/2025 г. с 30 изиграни срещи.

"ОФК Локомотив Горна Оряховица приветства завръщането на опитния вратар Генадий Ганев, който ще бъде част от отбора през новия сезон.  С богатия си опит и професионализъм Генадий ще допринесе както на терена, така и извън него, помагайки за развитието на младите футболисти и за изграждането на силен колектив в съблекалнята. Неговото присъствие в отбора ще бъде ценна подкрепа за вратарския пост и важен фактор за стабилността и увереността на състава през предстоящата кампания. Пожелаваме на Генадий здраве, успешен сезон и много поводи за радост с черно-бялата фланелка", написаха от управата на Локомотив.

Ганев играе в българския футбол от 2019 г., като е носил екипите още на Верея, Дунав (Русе), Берое, ЦСКА 1948, Фратрия и за последно от началото на годината на Севлиево, за който записа 14 участия през пролетния дял от сезона.

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