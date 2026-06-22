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Шампионката от миналия сезон Мая Джойнт отпадна в първия кръг в Ийстбърн

  • 22 юни 2026 | 18:04
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Шампионката от миналия сезон Мая Джойнт отпадна в първия кръг в Ийстбърн

Шампионката от миналия сезон Мая Джойнт (Австрия) отпадна в първия кръг на турнира по тенис на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 499 хиляди долара. Джойнт загуби от квалификантката Емилиана Аранго (Колумбия) с 6:7(2), 4:6 след малко повече от час и половина игра.

Аранго стартира много силно и поведе с 4:0 гейма, но позволи на съперничката си да изравни за 5:5, а след това се стигна и до тайбревк, в който тя дръпна с 6:1 точки и този път не допусна да бъде застигната.

Джойнт, 53-а в класацията на WTA, започна с пробив във втората част, но допусна обрат - 2:4, след което изравни за 4:4, но 101-ата в света колумбийка взе следващите два гейма, а с това и мача.

В друг изцяло украински сблъсък от първия кръг Анхелина Калинина се справи с квалификантката Даря Снигур със 7:6(1), 7:5 след почти два часа на корта.

Снигур сервираше за първия сет при 5:4 гейма, но допусна изравняване, а след това в тайрека Калинина доминираше и даде само точка на сънародничката си.

Във втората част Анхелина Калинина реализира ключов пробив в 11-ия гейм, след което затвори мача при собствен сервис.

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Снимки: Imago

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