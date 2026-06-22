Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Аржентина - Австрия
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Девойките на България U18 с втора победа на Балканиадата в Албания

Девойките на България U18 с втора победа на Балканиадата в Албания

  • 22 юни 2026 | 19:40
  • 642
  • 0
Девойките на България U18 с втора победа на Балканиадата в Албания

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа втора победа участието си на Балканиадата в Тирана (Албания). Момичетата на селекционера Атанас Петров се наложиха доста трудно над връстничките си от Турция с 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23) във втората си среща на турнира, игран този следобед.

Така младите български "лъвици" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което са на крачка от спечелването на титлата. На Балканиадата участват само 4 отбора - домакините от Албания, България, Сърбия и Турция, като се играе по схемата "всеки срещу всеки", като за шампион ще бъде обявен крайният победител.

Последният мач на турнира за България е срещу домакините от Албания утре (23 юни) отново от 17,30 часа българско време.

Снимки: balkanvolleyball.org

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Волейболистките остават на 16-о място след втората седмица във VNL

Волейболистките остават на 16-о място след втората седмица във VNL

  • 21 юни 2026 | 23:15
  • 4814
  • 2
Турция би Китай след петгеймова драма в Лигата на нациите

Турция би Китай след петгеймова драма в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 22:57
  • 1597
  • 1
Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

Нидерландия без проблеми срещу Тайланд

  • 21 юни 2026 | 21:20
  • 1278
  • 0
Германия нанесе първа загуба на Бразилия в Лигата на нациите

Германия нанесе първа загуба на Бразилия в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 21:04
  • 6232
  • 0
Италия без Симоне Джанели, но с Даниеле Лавиа срещу България в Любляна

Италия без Симоне Джанели, но с Даниеле Лавиа срещу България в Любляна

  • 21 юни 2026 | 20:43
  • 3359
  • 1
Гавраилова & Николова и Антов & Згуров грабнаха титлите на Grifid Masters в Приморско

Гавраилова & Николова и Антов & Згуров грабнаха титлите на Grifid Masters в Приморско

  • 21 юни 2026 | 19:32
  • 1002
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина 0:0 Австрия, Меси пропусна дузпа (гледайте тук)

Аржентина 0:0 Австрия, Меси пропусна дузпа (гледайте тук)

  • 22 юни 2026 | 19:58
  • 8136
  • 57
ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

ЦСКА уреди двукратен шампион с Интер

  • 22 юни 2026 | 18:46
  • 22366
  • 81
ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

ЦСКА прави Сенси най-скъпия футболист в efbet Лига, заплатата му ще е огромна

  • 22 юни 2026 | 18:58
  • 18225
  • 40
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 22117
  • 32
40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после го спечели

40 години, откакто Марадона първо скандализира света, а после го спечели

  • 22 юни 2026 | 17:48
  • 4416
  • 5
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 18075
  • 11