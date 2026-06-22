Девойките на България U18 с втора победа на Балканиадата в Албания

Националният отбор на България за девойки до 18 години записа втора победа участието си на Балканиадата в Тирана (Албания). Момичетата на селекционера Атанас Петров се наложиха доста трудно над връстничките си от Турция с 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23) във втората си среща на турнира, игран този следобед.

Така младите български "лъвици" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което са на крачка от спечелването на титлата. На Балканиадата участват само 4 отбора - домакините от Албания, България, Сърбия и Турция, като се играе по схемата "всеки срещу всеки", като за шампион ще бъде обявен крайният победител.

Последният мач на турнира за България е срещу домакините от Албания утре (23 юни) отново от 17,30 часа българско време.

Снимки: balkanvolleyball.org

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