България със сребро и бронз на Балканиадата по плажен волейбол

Отлично представяне записаха представителите на националните отбори на България по плажен волейбол на Балканиадата за мъже и жени, която се проведе в Балъкесир (Турция).

При жените двойката ни Дарина Карипиди & Елеонора Гичева завърши със сребърен медал. При мъжете Димитър Механджийски & Димитър Калчев приключиха с бронзово отличие.

България участва общо с четири двойки на балканския форум на пясъка, като другата ни двойка при дамите Вили Ценова & Рая Ценова финишираха на пето място в крайното класиране. На същата позииция завърши и втората ни двойка при мъжете Борис Георгиев & Александър Цанев.

В спора за титлата на Балканиадата Дарина Карипиди и Елеонора Гичева загубиха от представителките на Молдова - Николаев & Волеанин с 0:2 (13:21, 18:21). Това бе втора среща помежду им в рамките на 24 часа, след като в предварителна Група В, българите отново отстъпиха на същия съперник, но с 1:2 (21:9, 19:21, 12:15). Така с актив от победа и загуба в груповата фаза те продължиха напред на 1/4-финалите. В тази фаза, обаче, се стигна до български сблъсък. В него Карипиди & Гичева победиха Вили Ценова & Рая Ценова с 2:0 (21:15, 23:21). На полуфиналите плажните ни "лъвици" отстраниха двойката на Латвия с 2:0 (21:19, 21:18) за да се класират на финал. За вицешампионската титла българките печелят 216 точки за световната ранглиста.

При мъжете Димитър Механджийски & Димитър Калчев записаха две победи в своята Група А и я спечелиха. След това на 1/4-финалите надиграха двойката на Молдова Волеанин & Зуев с 2:1 (21:11, 24:26, 15:11). На полуфинала българите отстъпиха след драматична битка на двойката на Румъния Попа & Григоре с 1:2 (18:21, 21:19, 14:16). По късно румънците спечелиха и титлата на турнира. В спора за бронзовите медали плажните ни "лъвове" надиграха представителите на Турция Полат Кемал & Есер Фредие с 2:1 (18:21, 21:10, 15:7). Механджийски и Калчев спечелиха 192 точки за световната ранглиста.

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