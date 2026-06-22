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Салах и компания купонясват с феновете във Ванкувър

  • 22 юни 2026 | 18:11
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Капитанът на Египет Мохамед Салах поведе празненствата пред хотела на отбора във Ванкувър, след като „Фараоните“ постигнаха първата си победа на Световно първенство, като направиха обрат и победиха Нова Зеландия с 3:1.

34-годишният Салах отбеляза победния гол за своя отбор в средата на второто полувреме на стадион, а след това асистира за и последния гол в мача. Преди това Египет не беше печелил нито един мач в предишните си две участия на Световно първенство – през 1990 година и 2018 година.

В първата си среща от този шампионат африканците завърши наравно 1:1 с Белгия.

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