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Александър Донски вече е №96 в света на двойки

  • 22 юни 2026 | 13:07
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Александър Донски вече е №96 в света на двойки

Александър Донски записа ново рекордно класиране на двойки в кариерата си. 27-годишният българин е под №96 в обновената днес класация на АТР с актив от 867 точки.

Донски за пръв път в кариерата си стана член на клуб Топ 100 на 18 май след спечелването на титлата на турнира на клей от сериите “Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) с награден фонд от 160 680 евро.

През миналата седмица Александър Донски достигна до полуфиналите на друга надпреварата от същата категория - в Познан (Полша). С това той заработи 36 точки за световната ранглиста при дуетите, които му помогнаха да запише нов върхов ранкинг.

Тази седмица националът за Купа “Дейвис” ще играе на “Чаланджър 50” турнира на клей в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Освен на двойки Донски ще се включи и в надпреварата на сингъл, за която получи “уайлд кард” от Българската федерация по тенис.

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