Григор Димитров с пет места напред в ранглистата

Григор Димитров подобри класирането си в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист се изкачи с пет места и от днес е под №164 с актив от 357 точки. През миналата седмица 35-годишният хасковлия игра на турнира на трева от сериите “Чаланджър” в Дъблин, където достигна до четвъртфиналите, записвайки две поредни победи за пръв път от миналогодишния “Уимбълдън”.

Сега на Григор Димитров му предстои участие на АТР 250 турнира на трева в Майорка (Испания). Българинът получи “уайлд кард” за надпреварата и това ще бъде неговата генерална репетиция преди старта на най-престижния турнир от Големия шлем. И на “Уимбълдън” Димитров ще играе със специална покана от организаторите. Неговото най-добро постижение на свещената трева в Лондон е полуфинал през 2014 година.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров запази позиции и е №396 със 124 точки на сметката му.

Димитър Кузманов се срина с 68 места до №443 със 108 точки.

Александър Донски напредна с 11 позиции до №527 със 79 точки, доближавайки се на две места от най-доброто си класиране до момента.

Най-сериозен прогрес от българите през тази седмица записа Анас Маздрашки, която прескочи цели 81 места и вече 828-и - рекордно класиране за него. Сериозният скок се дължи на отличното му представяне на турнира на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара. 19-годишният българин записа четири поредни победи и достигна до първия ITF финал на сънгал в кариерата си.

Убедителен лидер в класацията продължава да бъде Яник Синер с 13450 точки, следван от Карлос Алкарас (Испания) с 9460 и Александър Зверев (Германия) със 7190. Единствената променя в Топ 10 е свързана с Тейлър Фриц (САЩ), който се изкачи до 7-ото място за сметка на Даниил Медведев (Русия), който се смъкна до №9.

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