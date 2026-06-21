Линда Носкова пречупи Пегула на финала в Берлин

Линда Носкова спечели титлата на тенис турнира на трева от категория WТА 500 в германската столица Берлин с награден фонд 1.2 милиона евро.

Чешката тенисистка, 13-та в световната ранглиста, триумфира на финала след победа срещу третата в схемата американка Джесика Пегула с 6:4, 4:6, 6:3 за два часа игра.

Носкова пласира 11 аса и реализира три от осемте си точки за пробив.

21-годишната Носкова спечели втората си титла от WTA в кариерата си и първата си за сезон 2026.

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Снимки: Gettyimages