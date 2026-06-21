Илиян Радулов и Янаки Милев ще играят утре срещите си от първия кръг на турнира в Пловдив, ето програмата за понеделник

Националите на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев ще изиграят утре мачовете си от първия кръг на основната схема на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

От 15:30 часа Янаки Милев ще излезе на централния корт на базата на ТК „Локомотив" срещу поставения под №8 Огнен Милич (Сърбия). Веднага след този двубой Илиян Радулов ще се изправи срещу №6 в схемата Матео Мартиньо (Франция).

Още трима български тенисисти ще започнат участието си директно от основната схема. Националът Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Даниел Дутра да Силва (Бразилия), Александър Василев ще играе срещу Нилс Вискер (Нидерландия), а любимецът на пловдивската публика Димитър Кузманов ще стартира срещу Йеле Селс (Нидерландия).

Трима българи започнаха с победи в квалификациите и утре ще се борят за място в основната схема. 18-годишният Димитър Кисимов ще играе срещу Томас Джон Фанкат (Австралия), 16-годишният Александър Толев ще се изправи срещу водача в схемата на квалификациите Томаш Беркиета (Полша), а Динко Динев ще срещне Наоки Таджима (Япония).

Програма за утре:

Седем българи ще участват и в надпреварата на двойки. Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия), поставени под №1 в схемата, ще започнат срещу българите Алекс Ганчев и Антъни Генов.

Националите за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкат (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

Другите национали Янаки Милев и Пьотр Нестеров ще стартират срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).

Организаторите ще направят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 16:00 часа, за да могат повече любители на тениса да наблюдават двубоите на живо.

Входът за всички срещи е свободен.

"Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основна цел при организирането на турнира е да се даде шанс на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят силни международни мачове, да натрупат ценен опит и да спечелят точки за световната ранглиста", пишат от БФТенис.

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