Елизара Янева на прага на топ 200

Първата ракета на България Виктория Томова се смъкна със седем места и вече 174-а в ранглистата на Женската тенис асоциация (WTA) с 435 точки.

Втората по ранкинг родна тенисистка Елизара Янева обаче продължава да се изкачва в класацията. Миналата седмица 19-годишна надежда направи фурор в Бреша (Италия). Тя достигна до първия си полуфинал на турнир от сериите WTA 125 и този успех е изстреля с 28 позиции нагоре до рекордното за нея 201-во място с актив от 368 точки.

И Томова, и Янева ще играят в квалификациите на Уимбълдън.

Изабелла Шиникова падна с две места до №367, Росица Денчева направи крачка напред до рекордния за нея №410, а Лидия Енчева прогресира с 35 места до 415-о, което също е върхово за нея.

Рекордно класиране записа и Ива Иванова, която прескочи 56 места и вече е под №588.

В челото няма промени. №1 в света продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 9090 точки, пред Елена Рибакина (Казахстан) с 8143 и Ига Швьонтек (Полша) с 6733 точки. Чехкинята Линда Носкова направи дебют в топ 10 след триумфа й на тенис турнира в трева от категорията WTA 500 в германската столица Берлин.

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