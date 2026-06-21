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Динев, Толев и Кисимов продължиха напред в квалификациите на турнира в Пловдив

  • 21 юни 2026 | 20:15
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Динев, Толев и Кисимов продължиха напред в квалификациите на турнира в Пловдив

Българите Динко Динев, Александър Толев и Димитър Кисимов се класираха за финалите на квалификациите на международния турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро.

Организаторите подготвиха програма с участието на ансамбъл "Тракия" при откриването на турнира, като след нея националите на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев играха с деца на кортовете на ТК "Локомотив".

Динко Динев надигра друг българин - Виктор Марков, с 6:4, 6:3 за близо час и половина на корта и продължава напред. Утре той ще срещна японеца Наоки Таджима в спор за място в основната схема на турнира. На старта Хаджима елиминира Алекс Ганчев, който беше с "уайлд кард", след 6:3, 6:1.

Александър Толев победи индиеца Прайвал Дев след 7:6 (5), 4:1 и отказване на съперника му. На финала на квалификациите той ще срещне поставения под номер 1 в пресявките Томаш Беркиета от Полша, който е 512-и в света.

Най-късно на корта излезе Димитър Кисимов, който надигра корееца Кампана Ли в три сета - 3:6, 7:6 (5), 6:1. Азиатският тенисист сервираше два пъти във втория сет при 5:4 и 6:5 за мача, но Кисимов успя да направи пробиви и да стигне до тайбрек, който спечели. Във финала на квалификациите той ще срещне австралиеца Томас Джон Фанкът, който се наложи в първия си мач срещу Фарес Закария от Египет в три сета.

Още на старта отпаднаха други двама българи. Максимилиан Борисов бе надигран от испанеца Иманол Лопес Морийо с 1:6, 4:6.

Анас Маздрашки загуби от Никита Белозерцев (Узбекистан) с 2:6, 2:6.

Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с "уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

Снимка: БФТенис

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