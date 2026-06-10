Иван Пашов с брутална атака срещу Миленчев: Егото му е по-високо от IQ-то

Пловдивският бизнесмен Иван Пашов отправи брутална критика и силни думи срещу собственика на ПФК Спартак (Пловдив) Динко Миленчев, предаде репортер на Строителният предприемач, който е и председател на фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив", говори близо час на официална пресконференция, на която потвърди готовността си да поеме цялостната издръжка на футболния клуб, заедно с неговата детско-юношеска школа.

Според Пашов сегашният шеф на Спартак категорично е доказал от 10-годишното си управление, че не може да се справи с тази задача и е време да се оттегли. Пашов разкри още, че се познава с Динко Миленчев от близо 30 години, но пък не е говорил с него по темата за Спартак, защото "нямало смисъл".

В пресконференцията участваха още бившите футболисти на Спартак Пловдив Владимир Чернев и Любомир Бурнарски, както и бившият треньор в школата на клуба Иван Бурнарски.

“Събрали сме се в една обща кауза. Искаме да вървим напред и вярваме, че можем. Казваме стоп и трябва да има радикални промени.

Доказано е, че Динко не може да управлява спортен клуб. Когато пое клуба, на стадион "Тодор Диев“ можеше да се играе на ниво Трета лига. Вижте го сега какво представлява стадионът. На Работническия (бивш Векта) не са забили един пирон.

Това робовладелство трябва да свърши, какво още трябва да чакаме? Аз съм израснал в "Кючук Париж". Динко няма един час по физическо, а вие искате да ръководи цял клуб. Не ми дреме за Динко, нашите деца са по улицата.

Когато егото е по-високо от IQ-то, се получава Динко. Отстъпи си мястото. Дай на някой по-адекватен да направи нещо. Защо тази мъка и тази агония? Какво направи за 10 години? Каква му е целта? Изборите свършиха! Г-н Хасан си свърши работата.

Щял да инвестира 1 милион. Ти ако си искал, досега за тези 10 години да си го направил. Нали си милионер? Аз съм по-енергичен и емоционален, но съм силен и финансово. Имам и хора зад гърба си и мога да се справя с тази работа.

Аз съм човек от народа, който говори със сърце и душа. Досега напълно сам съм финансирал 5000 деца. Освен това до този момент съм купил 5000 медала за награждаване на деца. 2,50 евро струва единият.

Не знам каква му е целта на Динко - казино ли ще прави там? Чувам, че се е омесил в някакви партийни истории. А ние пак ще се чудим защо нямаме спортни площадки в града. Ако запаля 100 човека - добре дошло. Ако помогнем на 10 деца - още по-добре.

Много мразя, когато някой остави честта си назад заради лични дивиденти.

Имам план, но и Динко има. Но за 10 години той не изпълни нищо от неговия план.

Ако вляза в Спартак, първото, което ще направя е одит и пълна проверка. В момента клубът се води на един човек, стадионът е даден на друг, а другият клуб по документи е на жена или любовница на Динко. Аз си залагам името и бизнеса ми, за да дойда тук и да помогна на Спартак. Ние сме стигнали до нулата, вече копаем дъното. Реално има ли го името на Динко някъде в документите? Има го само в борда на директорите.

С 10 000 лева ще оправя цялото игрище, а сега затънах в калта - не мога да мина през нея. Какъв фитнес, какво чудо – аз мислих, че това там е тоалетна.

Динко го познавам от 30 години. Играехме билярд заедно. Още от малък искаше да се знае, че той е шефът. Но ние вече пораснахме. Нашите деца също пораснаха. Хората, които познават Динко, даже вече го съветват да се откаже и да остави нещата на мен. Защото аз мога.

Какво да говоря сега с него? Да му кажа, че не става за нищо и той да ме изгони.

Нямам война с Динко, но искам да направя нещо хубаво за хората. Утре ако се видим на улицата, сигурно ще се поздравим с него. Обадиха ми се двама човека на Динко, с които се познавам и аз. И ми казаха да му дам пари и той да управлявал с моята помощ... Тези хора с акъла ли са си, наркотици ли взимат? Или машинките са им в главата?”.

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