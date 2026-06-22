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Оклахома Сити изпраща гарда Арън Уигинс в Атланта

  • 22 юни 2026 | 10:21
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Оклахома Сити изпраща гарда Арън Уигинс в Атланта

Миналогодишният шампион в Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити Тъндър изпраща гарда Арън Уигинс в Атланта Хоукс в замяна на два избора от втория кръг на бъдещи драфтове, съобщава агенция Reuters.

"Гръмотевиците" ще получат играч от втория кръг в драфта през 2030 година, както и най-ниския избор в драфта през 2032 година.

Според ESPN, тимът на Тъндър е започнал лятната пауза с очакван данък върху прекомерните разходи за заплати от 213 милиона долара, който ще бъде намален на 152 милиона след сключването на сделката. Оклахома Сити ще освободи място в състава си с тази транзакция, което ще бъде полезно за предстоящия драфт във вторник, в който шампионите от 2025 година имат 12-ия и 17-ия избор в първия кръг.

27-годишният Арън Уигинс беше избран от Тъндър в драфта през 2021-а като 55-и избор от втория кръг. В кариерата си той има средно по 8.7 точки, 3.2 борби и 1.4 асистенции в 339 изиграни мача (100 като титуляр).

Гардът има три оставащи години в договора си, от който се очаква да изкара 9.2 милиона долара през следващия сезон.

Атланта Хоукс завърши редовния сезон в НБА на шестото място в Източната конференция с баланс 46-36. В първия кръг "ястребите" отпаднаха от бъдещия шампион Ню Йорк Никс с 2:4 победи, след като първоначално поведоха в серията с 2:0 успеха.

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