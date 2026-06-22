Баскетболист на Локомотив Пловдив се сгоди

Една от звездите на Локомотив Пловдив Кхалил Милър предложи брак на своята половинка Шерел по изключително романтичен начин. Дамата на сърцето му каза "Да" на предложението с красив пръстен с огромен диамант, а след това се появи и пост в социалните мрежи от специалния момент за двойката.

"Превъртах този ден отново и отново в главата си хиляди пъти, докато бях в чужбина.

Шерел, с теб, открих моя човек. С теб любовта се чувства истинска, чувства се изобилна и се чувства лесна.

Сега дойде денят, да помоля жената, която обичам и ценя, това, което чаках да поискам от много дълго време. Шерел Хендрикс, ще ме направиш ли най-щастливия мъж на земята и ще се омъжиш ли за мен? Най-доброто ми решение досега, за цял живот.", написа Милър под поста в профила си в Инстаграм.

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Снимки: Sportal.bg