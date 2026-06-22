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Баскетболист на Локомотив Пловдив се сгоди

  • 22 юни 2026 | 11:19
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Една от звездите на Локомотив Пловдив Кхалил Милър предложи брак на своята половинка Шерел по изключително романтичен начин. Дамата на сърцето му каза "Да" на предложението с красив пръстен с огромен диамант, а след това се появи и пост в социалните мрежи от специалния момент за двойката.

"Превъртах този ден отново и отново в главата си хиляди пъти, докато бях в чужбина.
Шерел, с теб, открих моя човек. С теб любовта се чувства истинска, чувства се изобилна и се чувства лесна.
Сега дойде денят, да помоля жената, която обичам и ценя, това, което чаках да поискам от много дълго време. Шерел Хендрикс, ще ме направиш ли най-щастливия мъж на земята и ще се омъжиш ли за мен? Най-доброто ми решение досега, за цял живот.", написа Милър под поста в профила си в Инстаграм.

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Снимки: Sportal.bg

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