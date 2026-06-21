Обрат донесе трофея на Серундоло в Лондон

Аржентинецът Франсиско Серундоло спечели титлата на турнира по тенис от категория АТP 500 в "Куинс Клъб" в Лондон.

На финала седмият в схемата Серундоло обърна американеца Томи Пол в три сета с 6:7(4), 6:4, 6:3 за малко повече от три часа игра и направи сериозна заявка за добро представяне на започващия на 29 юни турнир от Големия шлем "Уимбълдън".

Двамата си размениха по един сет, а в решителната трета част Серундоло поведе с 5:2 и имаше три мачбола при сервис на Пол, които пропусна, но на свой сервис успя да затвори мача с петия си мачбол за 6:3 и да спечели първата си титла от ATP 500. Това е втора титла за аржентинеца за тази година, втората в кариерата му на трева след Ийстбърн през 2023 г. и петата му общо в кариерата.

Серундоло е първият играч от Аржентина, спечелил престижния турнир "Куинс Клъб" и го направи по трудния начин, като спечели четири от петте си мача в решаващ трети сет.

Том Пол, шампионът в "Куинс Клъб" от 2024 г., беше поставен под номер 8 и се бореше за шеста титла в кариерата си. Той загуби за шести път в осем срещи със Серундоло.

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Снимки: Gettyimages