АЛБА Берлин шокира Байерн Мюнхен с огромен обрат и спечели титлата на Германия

АЛБА Берлин заличи пасив от 20 точки срещу Байерн Мюнхен, за да спечели титлата в германското първенство за първи път от четири години

АЛБА Берлин се завърна на върха в Германия, след като осъществи зашеметяващ обрат като гост в решаващия мач от финалите на Бундеслигата срещу Байерн Мюнхен и спечели серията с 3-2.

В последния двубой от серията, играна до три победи, АЛБА се върна от 20 точки изоставане, за да победи баварците с 84:81 като гост и да спечели титлата в местната лига за първи път от четири години.

Изглеждаше, че Байерн държи пълен контрол преди началото на второто полувреме, след като натрупа преднина от 47:27, но всичко се промени след почивката.

Тимът от Берлин започна третата четвърт със серия от 19:5, намалявайки пасива си до само шест точки и връщайки напрежението върху баварците.

Въпреки че Байерн успя да запази преднината си и дори я увеличи отново до двуцифрена разлика преди четвъртата част, АЛБА даде решаващ отговор. Берлинчани стартираха финалния период с обрат в играта, бързо заличавайки пасива и повеждайки с 67:66 само няколко минути след началото на четвъртината.

От този момент нататък АЛБА запази самообладание. С няколко ключови изстрела в края и важни наказателни удари в заключителните моменти, тимът завърши невероятния си обрат и подпечата паметна победа за титлата.

За победителите Джъстин Бийн отбеляза 18 точки за 28 минути. Той добави също 12 борби, 5 асистенции и коефициент на полезно действие 31.

За участника в Евролигата Байерн най-силно се отличи Андреас Обст, който завърши с 24 точки за 31 минути, заедно с 1 борба, 2 асистенции и КПД 14.

Драматичната загуба беше особено болезнена за старши треньора на мюнхенци Светислав Пешич.

По-рано тази година Пешич потвърди, че този сезон ще бъде последният в кариерата му, слагайки край на знаменития треньорски път на 76-годишния сърбин.

На международната сцена Светислав Пешич е двукратен шампион на ФИБА ЕвроБаскет, като печели злато през 1993 г. с Германия и отново през 2001 г. със СР Югославия.

Той също така изведе Югославия до златото на Световното първенство на ФИБА през 2002 г., а Сърбия до среброто през 2023 г. и до бронза на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

На клубно ниво той спечели Евролигата през 2003 г. с Барселона, двукратен шампион е на Лига Ендеса и петкратен шампион на германската лига, наред с множество други постижения.

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Снимки: Imago