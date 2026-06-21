Девойките на България U18 тръгнаха с победа на Балканиадата в Албания

Националният отбор на България за девойки до 18 години започна с категорична победа участието си на Балканиадата в Тирана (Албания). Момичетата на селекционера Атанас Петров биха без особени затруднения връстничките си от Сърбия с 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) в първия си мач на турнира, игран този следобед.

Втората среща на турнира за младите български "лъвици" е срещу Турция утре (22 юни) отново от 17,30 часа българско време.

На Балканиадата участват само 4 отбора - домакините от Албания, България, Сърбия и Турция, като се играе по схемата "всеки срещу всеки", като за шампион ще бъде обявен крайният победител.

Най-полезна за България стана Една Тодорова с 13 точки (37% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +1), а Божидара Иванова добави още 10 точки (2 аса и 42% ефективност в атака - +5) за победата.

За Сърбия Емилия Божар, Лара Вучуревич и Аня Пилипович завършиха с по скромните 7 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google