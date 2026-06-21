Италия с бърза победа срещу Япония във VNL

Олимпийският и световен шампион Италия приключи с бърза победа втората седмица от основната фаза във Волейболната Лига на нациите. Момичетата на Хулио Веласко биха категорично Япония с 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) в последния мач от турнира в Група 5 на Лигата, игран този следобед пред около 4800 зрители в залата в Пасиг Сити (Филипините).

По този начин "Скуадра адзура" е на 3-о място в общото временно класиране на световната надпревара с 6 победи, 2 загуби и 18 точки. Япония също има 6 победи и 2 загуби, но с 16 точки е на 5-а позиция в подреждането.

Екатерина Антропова отново стана най-полезна за Италия със 17 точки (1 блок и 1 ас), а Стела Нервини (1 ас) и Ловет Оморуй (1 ас) приключиха с по 10 точки за победата.

За тима на Япония Маю Ишикава и Ничика Ямада (1 блок и 2 аса) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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