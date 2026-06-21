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Канада с драматична победа над Полша в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 16:24
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Канада с драматична победа над Полша в Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор на Канада записаха много драматична 5-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Джовани Гуидети тим надделя изключилно трудно над коравия тим на Полша с 3:2 (25:23, 21:25, 25:16, 11:25, 15:13) в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, играна този следобед пред около 5200 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок (Тайланд).

Канада е на 5-о място в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара с 5 победи, 3 загуби и 15 точки. Полша пък е 3-а с 6 победи, 2 загуби и 17 точки в актива си.

Най-полезна за Канада стана Кийра Ван Рик с 26 точки (2 блока и 4 аса), а Емили Мальо (6 блока! и 1 ас) и Андреа Митрович (1 блок) приключиха с 13 и 12 точки за успеха.

За "Дружина полска" Моника Лампковска (2 блока) и Паулина Дамаске (1 блок) реализираха по 18 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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