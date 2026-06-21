Белгия излъга Франция след обрат във VNL

Волейболистките от националния отбор на Белгия записаха драматична 3-а победа в тазгодишната Лига на нациите. Белгийките надделяха много трудно над Франция с 3:2 (25:17, 20:25, 21:25, 25:18, 15:8) в последния си двубой от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, игран днес пред едва около 400 зрители в залата в Анкара (Турция).

Така Белгия е на 11-о място в общото временно класиране на основната фаза на Лигата с 3 победи, 5 загуби и 8 точки. Французойките са на последната 18-а позиция със само 1 победа, 7 загуби и 4 точки.

Най-резултатна за Белгия стана Брит Франсен с 18 точки (7 блока!), докато Брит Ерботс (1 блок) и Полин Мартен (2 блока и 1 ас) се отчетоха с още 15 и 14 точки за победата.

За Франция Елена Казот, Иман Ндиайе (1 блок и 3 аса) и Фатумата Фангеду (4 блока и 1 ас) реализираха по 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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