Чехия със страхотен обрат срещу Доминиканската република

Женският национален отбор на Чехия приключи с много драматична победа втората седмица от основната фаза във Волейболната Лига на нациите. Състезателките на Йоанис Атанасопулос направиха страхотен пълен обрат от 0:2 до 3:2 (17:25, 24:26, 25:18, 31:29, 15:10) в последната си среща от турнира в Група 5 на Лигата, играна днес в залата Пасиг Сити (Филипините).

Чехия е с 4 победи, 4 загуби и 11 точки в общото временно класиране на световната надпревара, като за момента е на 9-о място. Доминиканската република е на предпоследната 17-а позиция с едва 1 победа, 7 загуби и 5 точки.

Над всички за Чехия бе Моника Бранчушка с 28 точки (3 блока и 2 аса) за победата. Магдалена Йехларова (4 блока) и Михаела Млейнкова (1 блок) се отчетоха с по 14 точки за успеха.

За доминиканките Флормари Ередия реализира 17 точки (2 блока), а Хералдин Гонсалес, Йонкайра Пеня Исабел и Хинейри Мартинес завършиха с по 15 точки, но и техните усилия се оказаха недостатъчни за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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