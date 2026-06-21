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САЩ се справи със Сърбия за нова победа в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 13:19
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САЩ се справи със Сърбия за нова победа в Лигата на нациите

Олимпийският вицешампион САЩ завърши с победа втората седмица от основната фаза във Волейболната Лига на нациите при жените. Воденият от Ерик Съливън тим надигра Сърбия с 3:1 (25:22, 18:25, 25:16, 25:20) в последния си мач от турнира в Група 5 на надпреварата, игран тази сутрин пред около 1500 зрители в залата Пасиг Сити (Филипините).

Така, преди края на останалите срещи днес, САЩ е начело в общото временно класиране на Лигата със 7 победи, 1 загуба и 20 точки. Сърбия пък е със само 2 победи, 6 загуби и 10 точки в актива си.

Най-полезни за САЩ станаха Ейвъри Скинър (1 блок и 1 ас) и Лоугън Игълстън (1 блок) с 18 и 17 точки за победата.

За тима на Сърбия Нина Чайич също реализира 18 точки (2 блока и 1 ас). Аня Зубич и Хена Куртагич (2 блока и 1 ас) завършиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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