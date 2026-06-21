България U20 записа победа в първата си контрола от лятната подготовка

Националният отбор на България за младежи до 20 години записа победа в първата си проверка. Младите играчи се наложиха на Сборен тим със 101:71 в контрола.

Следващата проверка на младежите до 20 години, водени от Тодор Тодоров, ще бъде на 27 юни срещу Република Северна Македония.

Тимът се подготвя в Стара Загора за Европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде от 10 до 19 юли в Братислава (Словакия). Националите са в група Д, заедно с тимовете на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първият мач на българите ще бъде на 11 юли срещу Нидерландия, а ден по-късно - срещу Унгария. На 14 юли националите ще спорят с Дания, а на 15-ти ще излязат срещу Албания.

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