Локомотив Пловдив запази голямата си звезда за следващия сезон

Отборът на Локомотив Пловдив не губи време и вече стяга селекцията за следващия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Ръководството на клуба успя да задържи голямата звезда на "смърфовете" от изминалата кампания Девърл Рамзи.

"Черно-белите" обявиха това чрез специално видео, което се появи в профилите им в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Припомняме ви, че старши треньорът на Локо Асен Николов ще може да разчита отново на Кръстомир Михов, Томислав Минков, Йоанис Кикрилис, Георги Кендеров, Илиян Илиев и Преслав Дурев.

Дебютантът в елита на българския баскетбол игра финал в турнира за efbet Купа на България, където загуби с точка в края от Черно море Тича, а във финалната серия изравни серията с Балкан от 0-2 до 2-2, но отстъпи в последните секунди в петия мач за титлата отново с една точка.

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Снимки: Sportal.bg