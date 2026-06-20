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Турция с драматичен пълен обрат срещу Германия във VNL

  • 20 юни 2026 | 22:28
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Турция с драматичен пълен обрат срещу Германия във VNL

Световният вицешампион Турция постигна много драматична 4-а поредна и общо 5-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Момичетата на Даниеле Сантарели трябваше да правят пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (18:25, 24:26, 25:19, 25:22, 15:13) срещу коравия тим на Германия в третия си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран тази вечер пред близо 9500 зрители в залата в Анкара.

Така Турция е с 5 победи, 2 загуби и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Бундестимът пък е с 2 победи, 5 загуби и 9 точки. Утре (21 юни), в последния ден на турнира, първо Германия ще излезе срещу непобедения лидер Бразилия, а след това домакините ще играят с Китай. Срещите са съответно от 16,00 и 19,30 часа българско време.

Над всички за Турция бе звездата на тима Мелиса Варгас със страхотните 32 точки (1 блок и 2 аса) за победата. Илкин Айдън добави още 15 точки (4 блока) за успеха.

За Германия Лина Алсмайер реализира 25 точки (2 блока и 1 ас), а Пиа Тимер завърши с 16 точки, но и това не бе достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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