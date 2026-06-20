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Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
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Тайланд удари Канада за втора победа в Лигата на нациите

  • 20 юни 2026 | 19:41
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Тайланд удари Канада за втора победа в Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор на Тайланд постигнаха едва втора победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Тайландките удариха и се наложиха над Канада с 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:20) в третия си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, на който са домакини, игран този следобед пред над 5500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Така азиатският тим е с 2 победи, 5 загуби и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Канада пък е с 4 победи, 3 загуби и 13 точки в актива си. Утре (21 юни), в последния ден на турнира, първо "кленовите листа" ще играят със силния тим на Полша, а след това Тайланд ще излезе срещу Нидерландия. Срещите са съответно от 13,00 и 16,30 часа българско време.

Най-полезна за Тайланд отново беше Сасипапрон Джантауисут с 22 точки (1 блок и 2 аса), а Айчарапорн Конгьот добави още 16 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За Канада Кийра Ван Рик реализира 22 точки (1 блок и 1 ас), а Емилио Мальо завърши с 12 точки (7 блока!), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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