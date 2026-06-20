Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите в Берлин

Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите в Берлин

  • 20 юни 2026 | 19:16
  • 337
  • 0
Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите в Берлин

Американската тенисистка Джесика Пегула е само на победа от това да спечели за втори път в кариерата си турнира на трева в Берлин.

В полуфиналите на надпреварата от сериите УТА 500 тя се наложи над световната номер 1 Арина Сабаленка с 6:4, 6:7(4), 6:0. Двубоят бе прекъснат заради дъжд в тайбрека на втория сет за над два часа, а заради лошото време над германската столица вторият полуфинал между чехкинята Линда Носкова и Александра Еала от Филипините също закъснява.

Пегула, която е шампионка за 2024 година, изигра почти перфектен мач срещу водачката в ранглистата. Американката измъкна първия сет благодарение на пробив в третия гейм, а в седмия гейм пропусна още пет възможности за втори такъв.

Във втория сет Сабаленка взе предимство от 3:0 гейма, но белорускинята пропусна сетбол и позволи да се стигне до изравняване при 5:5. При 3:1 точки в полза на Пегула в тайбрека в Берлин заваля, а след подновяването на играта водачката в схемата спечели шест от седем разигравания, за да изравни сетовете.

Това обаче само мотивира още повече Пегула, която бързо възстанови настроението си и в решителния трети сет не даде нито гейм на Сабаленка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Рами Киуан се класира за финал на Световна купа в Китай

Рами Киуан се класира за финал на Световна купа в Китай

  • 20 юни 2026 | 16:41
  • 640
  • 0
Ислам Махачев разкри какви са били финансовите претенции на Илия Топурия за мач помежду им

Ислам Махачев разкри какви са били финансовите претенции на Илия Топурия за мач помежду им

  • 20 юни 2026 | 16:19
  • 947
  • 0
Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

  • 20 юни 2026 | 13:50
  • 249
  • 0
Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

  • 20 юни 2026 | 13:32
  • 704
  • 0
Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

  • 20 юни 2026 | 13:23
  • 909
  • 0
Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

  • 20 юни 2026 | 09:24
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нидерландия 2:0 Швеция, Броби с две попадения за четвърт час (гледайте тук)

Нидерландия 2:0 Швеция, Броби с две попадения за четвърт час (гледайте тук)

  • 20 юни 2026 | 19:59
  • 4576
  • 5
ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

ЦСКА стартира с инфарктна победа над словенци, Цварц ги започна

  • 20 юни 2026 | 19:54
  • 39456
  • 143
Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

Левски: Не приемаме претенциите на Божков, няма да преведем нито евро

  • 20 юни 2026 | 19:46
  • 9767
  • 62
Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

Янев: Цварц ще е много полезен, Ето'о е с инфекциозно заболяване

  • 20 юни 2026 | 20:09
  • 2703
  • 4
Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

Юристът на Левски със становище дали "сините" могат да останат без Европа

  • 20 юни 2026 | 19:12
  • 10311
  • 30
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 13737
  • 4