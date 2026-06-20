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Виктор Скерлев спечели бронз бронз в Монголия

  • 20 юни 2026 | 19:14
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Виктор Скерлев спечели бронз бронз в Монголия

Виктор Скерлев постигна най-големия си успех в кариерата досега, след като спечели бронзов медал на турнира по джудо Големия шлем в Улан Батор (Монголия).

На старта в категория до 73 кг българинът победи Джа-йон Ан (Република Корея) след трето предупреждение за неговия съперник. После преодоля Мануел Ломбардо (Италия) също след трето предупреждение. На четвъртфиналите той загуби от 15-ия в света Уранбаяр Одгерел (Монголия) след златна точка "юко", като двубоят продължи 6.35 минути.

В репешажите Скерлев победи мароканеца Хасан Дукали с "ипон" за 1.51 минута, а в битка за бронза се наложи и над състезаващия се за Великобритания грузинец Иракли Гогинашвили със златна точка с "вадзари", като това бе и най-дългата му среща, продължила 8.28 минути. Съперникът му е 50-и в света, Скерлев е 44-и.

По-рано тази година българинът стана шампион и на Европейската купа в София.

В същата категория Марк Христов се нареди седми, след като в репешажите загуби от Иракли Гогинашвили.

В неделния ден излиза Борис Георгиев в категория до 100 кг.

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