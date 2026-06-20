Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. БККМТ вече има нов председател

БККМТ вече има нов председател

  • 20 юни 2026 | 17:38
  • 515
  • 0
БККМТ вече има нов председател

Марио Иванов е новият председател на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. Той бе избран днес по време на Общото изборно събрание на организацията, което се проведе в Пловдив.

В събранието участие взеха 91 регистрирани клуба от страната. Иванов получи доверието на клубовете-членове на Конфедерацията и застава начело на един от най-масовите бойни спортове у нас. Освен избора на нов председател, Общото събрание одобри и пълния състав на предложения Управителен съвет, съобщават още от trafficnews.bg. Новото ръководство ще бъде от 8 членове, като изборът бележи сериозно обновяване в управлението на федерацията.От досегашното ръководство мястото си в Управителния съвет запазва единствено представителят на Пловдив – Стойчо Марински. Той е добре познат в спортните среди под тепетата и е свързан с развитието на кикбокса и муай тай в града, като е част от УС на „Бултрас Файт Клуб“.

Марио Иванов е познат в бойните спортове като бивш състезател по муай тай и кикбокс, както и като съдия по кикбокс. През последните месеци името му бе свързвано с искане за промяна в управлението на Конфедерацията и с призиви за нов подход в организацията на спорта.Изборът на новото ръководство идва след период на напрежение и публични дискусии в кикбокс общността. Пред новия Управителен съвет стоят задачи, свързани с организацията на спортния календар, работата с клубовете, развитието на подрастващите състезатели и представянето на България на международната сцена.

С провеждането на Общото изборно събрание в Пловдив градът отново се оказва важен център за бойните спортове у нас, а присъствието на пловдивски представител в новото ръководство запазва връзката на местната спортна общност с управлението на федерацията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Рами Киуан се класира за финал на Световна купа в Китай

Рами Киуан се класира за финал на Световна купа в Китай

  • 20 юни 2026 | 16:41
  • 553
  • 0
Ислам Махачев разкри какви са били финансовите претенции на Илия Топурия за мач помежду им

Ислам Махачев разкри какви са били финансовите претенции на Илия Топурия за мач помежду им

  • 20 юни 2026 | 16:19
  • 828
  • 0
Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

Дипчиков отговори на критиците: Все още има българи с чест и достойнство

  • 20 юни 2026 | 13:50
  • 207
  • 0
Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

  • 20 юни 2026 | 13:32
  • 674
  • 0
Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

  • 20 юни 2026 | 13:23
  • 872
  • 0
Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

  • 20 юни 2026 | 09:24
  • 819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Брине, няколко удара на "червените" и умела намеса на вратаря Николов

ЦСКА 0:1 Брине, няколко удара на "червените" и умела намеса на вратаря Николов

  • 20 юни 2026 | 18:49
  • 14304
  • 48
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 60641
  • 655
Исторически мач връща спомена за триумфа на България над Аржентина

Исторически мач връща спомена за триумфа на България над Аржентина

  • 20 юни 2026 | 17:50
  • 2380
  • 4
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 22029
  • 113
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 10819
  • 4
Гняв в Турция след провала: Самолетчето на самолета и да си ходи

Гняв в Турция след провала: Самолетчето на самолета и да си ходи

  • 20 юни 2026 | 13:24
  • 14765
  • 26