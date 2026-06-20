БККМТ вече има нов председател

Марио Иванов е новият председател на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. Той бе избран днес по време на Общото изборно събрание на организацията, което се проведе в Пловдив.

В събранието участие взеха 91 регистрирани клуба от страната. Иванов получи доверието на клубовете-членове на Конфедерацията и застава начело на един от най-масовите бойни спортове у нас. Освен избора на нов председател, Общото събрание одобри и пълния състав на предложения Управителен съвет, съобщават още от trafficnews.bg. Новото ръководство ще бъде от 8 членове, като изборът бележи сериозно обновяване в управлението на федерацията.От досегашното ръководство мястото си в Управителния съвет запазва единствено представителят на Пловдив – Стойчо Марински. Той е добре познат в спортните среди под тепетата и е свързан с развитието на кикбокса и муай тай в града, като е част от УС на „Бултрас Файт Клуб“.

Марио Иванов е познат в бойните спортове като бивш състезател по муай тай и кикбокс, както и като съдия по кикбокс. През последните месеци името му бе свързвано с искане за промяна в управлението на Конфедерацията и с призиви за нов подход в организацията на спорта.Изборът на новото ръководство идва след период на напрежение и публични дискусии в кикбокс общността. Пред новия Управителен съвет стоят задачи, свързани с организацията на спортния календар, работата с клубовете, развитието на подрастващите състезатели и представянето на България на международната сцена.

С провеждането на Общото изборно събрание в Пловдив градът отново се оказва важен център за бойните спортове у нас, а присъствието на пловдивски представител в новото ръководство запазва връзката на местната спортна общност с управлението на федерацията.

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