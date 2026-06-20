Полша даде гейм на Нидерландия, но записа 6-и успех във VNL

Волейболистките на Полша постигнаха 6-и успех в Лигата на нациите.

“Дружина полска” се справи с Нидерландия с 3:1 (25:17, 25:17, 14:25, 25:23) в мач от Група 6 в Банкок (Тайланд).

Юлита Пиасецка заби 20 точки (1 ас, 2 блока).

Магдалена Стисяк добави още 13 точки (1 ас, 2 блок).

Моника Ламповска се отличи с 10 точки (1 блок).

Жолиен Кнолема реализира 18 точки (1 ас) за Нидерландия.

Инди Байенс добави 13 точки (2 аса, 2 блока).

Брете Стууд записа 12 точки (2 блок).

Така Полша е та четвърто място във временното класиране с актив от 16 точки (6 победи, 1 загуба).

Нидерландия е 9-а с 9 точки (3 победи, 4 загуби).

Trzecie wygrane spotkanie Polek podczas 2 tygodnia VNL

Polska 3:1 Holandia

Jutro ostatni mecz z Kanadą https://t.co/SDEXbJSDaQ — Ewa Mac (@EwaMac1) June 20, 2026

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