Полша даде гейм на Нидерландия, но записа 6-и успех във VNL

Волейболистките на Полша постигнаха 6-и успех в Лигата на нациите.
“Дружина полска” се справи с Нидерландия с 3:1 (25:17, 25:17, 14:25, 25:23) в мач от Група 6 в Банкок (Тайланд).
Юлита Пиасецка заби 20 точки (1 ас, 2 блока).
Магдалена Стисяк добави още 13 точки (1 ас, 2 блок).
Моника Ламповска се отличи с 10 точки (1 блок).
Жолиен Кнолема реализира 18 точки (1 ас) за Нидерландия.
Инди Байенс добави 13 точки (2 аса, 2 блока).
Брете Стууд записа 12 точки (2 блок).
Така Полша е та четвърто място във временното класиране с актив от 16 точки (6 победи, 1 загуба).
Нидерландия е 9-а с 9 точки (3 победи, 4 загуби).