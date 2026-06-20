Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. САЩ с чист успех срещу Италия в голямото дерби на VNL

САЩ с чист успех срещу Италия в голямото дерби на VNL

  • 20 юни 2026 | 15:02
  • 475
  • 0
САЩ с чист успех срещу Италия в голямото дерби на VNL

Волейболистките на САЩ нанесоха втора загуба на олимпийските и световни шампионки от Италия в Лигата на нациите.

Американките стигнаха до чист успех над “Скуадра адзура” с 3:0 (27:25, 25:20, 25:16) в мач от Група 5 на VNL, който се игри пред 2572 зрители в Пасай Сити във Филипините.

Стефани Сеймди бе най-резултатна за САЩ с 12 точки.

Мадисън Кубик Банкс добави 11 точки (1 блок).

Ейша О’Нийл се отличи с 9 точки (2 блока).

Мерит Адигве бе най-резултатна в мача с 13 точки (1 ас, 4 блока).

Сара Фаар и Ловет Оморуи (2 блока) добави по още 8 точки за Италия.

САЩ оглави временното класиране с актив от 17 точки (6 победи, 1 загуба).

Италия се смъкна на четвърта позиция с 15 точки (5 победи, 2 загуби).

ИТАЛИЯ - САЩ 0:3 (25:27, 20:25, 16:25)

ИТАЛИЯ: Карлота Камби 2, Ловет Оморуи 8, Стела Нервини 7, Сара Фаар 8, Жозефин Обоса 4 - Елеонора Фресино-либеро (Моро, Мерит Адигве 13, Гая Джованини 1, Екатерина Антропова, Франческа Скола 1)

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО

САЩ: Сейге Ка’ааа’ а’ина-Торес 1, Стефани Сеймди 12, Мадисън Кубик Банкс 11, Ейвъри Скинър 1, Ейша О’Нийл 9, Моли МакКейдж 9 (4 блока) - Алексис Родригес-либеро (Миша Хенкок, Джордан Томпсън 6, Лоугън Еджлестът)

Старши треньор: ЕРИК СЪЛИВАН.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България вече е №27 в световната ранглиста

България вече е №27 в световната ранглиста

  • 20 юни 2026 | 11:00
  • 1473
  • 2
Германия с втори успех в Лигата на нациите

Германия с втори успех в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 22:15
  • 1055
  • 0
Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

  • 19 юни 2026 | 21:34
  • 1283
  • 0
Япония с чиста победа срещу Чехия за 6 от 6 в Лигата

Япония с чиста победа срещу Чехия за 6 от 6 в Лигата

  • 19 юни 2026 | 21:21
  • 549
  • 0
Александра Миланова: Щастлива съм, че показахме тази игра въпреки загубата

Александра Миланова: Щастлива съм, че показахме тази игра въпреки загубата

  • 19 юни 2026 | 19:29
  • 977
  • 7
Марчело Абонданца: Няма как да бъдем щастливи след загуба, но все пак видяхме реакция

Марчело Абонданца: Няма как да бъдем щастливи след загуба, но все пак видяхме реакция

  • 19 юни 2026 | 19:26
  • 1715
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 43384
  • 474
Милан ще привлече още един български талант в академията си

Милан ще привлече още един български талант в академията си

  • 20 юни 2026 | 15:36
  • 1448
  • 0
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 57309
  • 98
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 15301
  • 39
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 13181
  • 65
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 18326
  • 26