САЩ с чист успех срещу Италия в голямото дерби на VNL

Волейболистките на САЩ нанесоха втора загуба на олимпийските и световни шампионки от Италия в Лигата на нациите.

Американките стигнаха до чист успех над “Скуадра адзура” с 3:0 (27:25, 25:20, 25:16) в мач от Група 5 на VNL, който се игри пред 2572 зрители в Пасай Сити във Филипините.

Стефани Сеймди бе най-резултатна за САЩ с 12 точки.

Мадисън Кубик Банкс добави 11 точки (1 блок).

Ейша О’Нийл се отличи с 9 точки (2 блока).

Мерит Адигве бе най-резултатна в мача с 13 точки (1 ас, 4 блока).

Сара Фаар и Ловет Оморуи (2 блока) добави по още 8 точки за Италия.

САЩ оглави временното класиране с актив от 17 точки (6 победи, 1 загуба).

Италия се смъкна на четвърта позиция с 15 точки (5 победи, 2 загуби).

ИТАЛИЯ - САЩ 0:3 (25:27, 20:25, 16:25)

ИТАЛИЯ: Карлота Камби 2, Ловет Оморуи 8, Стела Нервини 7, Сара Фаар 8, Жозефин Обоса 4 - Елеонора Фресино-либеро (Моро, Мерит Адигве 13, Гая Джованини 1, Екатерина Антропова, Франческа Скола 1)

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО

САЩ: Сейге Ка’ааа’ а’ина-Торес 1, Стефани Сеймди 12, Мадисън Кубик Банкс 11, Ейвъри Скинър 1, Ейша О’Нийл 9, Моли МакКейдж 9 (4 блока) - Алексис Родригес-либеро (Миша Хенкок, Джордан Томпсън 6, Лоугън Еджлестът)

Старши треньор: ЕРИК СЪЛИВАН.

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