Алекс Николов, Мони Николов, Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс и Вилфредо Леон вече са в един отбор

Компанията VB RAGS променя индустрията.

Половин век след баскетбола, волейболът най-накрая достигна до ерата на персонализираните спортни обувки. Докато Майкъл Джордан градеше своята милиардна империя, волейболистите в продължение на десетилетия оставаха обикновени потребители на екипировка. Сега обаче компанията VB RAGS се опитва да промени това.

Миналата година тя представи моделите маратонки MON1 и L9ON, посветени съответно на българския разпределител Симеон Николов и на един от най-добрите играчи в света – Вилфредо Леон. През тази година към линията на марката се присъединиха още два модела, разработени специално за друг българин, Александър Николов, и за италианеца Матия Ботоло. За волейбола това е историческо събитие.

„БО Спорт“ разказва за новия амбициозен играч на пазара за спортна екипировка и за цените на марковите маратонки на волейболните звезди.

VB RAGS вече екипира националния отбор на България

Яркозелените маратонки вече се превърнаха в запазена марка на Симеон Николов. С тях той стана сребърен медалист от Световното първенство, а след това игра и в Русия за Локомотив.

Тези маратонки са уникални. Мони стана първият волейболист в историята със собствена линия спортни обувки. Компанията VB RAGS се позиционира като „волейболна марка от ново поколение“ и за свой дебютен посланик избра българския вундеркинд, който символизира именно това ново поколение.

Американската компания, основана от предприемачи с карибски корени, сключи договор и започна сътрудничество с Николов през сезон 2024/25, докато той играеше в студентската лига за Щатския университет на Калифорния. VB RAGS е основана още през 1991 г. като специализирана марка, която доставя екипировка и аксесоари изключително за волейбол.

За известно време брандът дори е бил официален доставчик на AVP – американския професионален тур по плажен волейбол. Впоследствие компанията е обличала младежки клубове и академии в САЩ, Канада и Пуерто Рико.

Сътрудничеството с Николов изведе марката на съвсем различно ниво и ѝ отвори вратите към европейския пазар, използвайки България като плацдарм. От тази година VB RAGS замени Zeus като технически спонсор на националния отбор на България с 3-годишен договор. Логото на компанията става все по-разпознаваемо във волейболния свят.

Големият пробив обаче дойде миналата година, когато VB RAGS представи персонализирани маратонки първо за Николов, а след това и за Леон. Посрещачът на полския национален отбор дори изигра първите си официални мачове с тях преди българина, печелейки финалите на Лигата на нациите.

„Искрено се надявам, че маратонките ще се харесат на всички. Професионализмът на екипа, вниманието им към всеки детайл, тяхната отдаденост и работа с душа ме убедиха, че това е марката, която искам да представлявам и да ѝ помогна да постигне голям успех“, заяви Леон, който преди това играеше с маратонки Nike. Същото, впрочем, важеше и за Николов.

„Пламтящите“ маратонки на Ботоло и „зареждащите“ на Николов

За официална презентация марката избра Световното първенство във Филипините. Този избор изглежда логичен: в тази страна волейболът се радва на огромна популярност, а интересът на феновете към нови продукти е много висок.

„През последните няколко десетилетия мултимилиардни брандове пуснаха над 100 персонализирани модела обувки за своите звездни спортисти и това е прекрасно. Ние го приветстваме. Страхотно е, когато един спортист получава такова признание. Въпреки това, като марка, специализирана изключително във волейбола, искаме да отличим двама волейболисти, които са също толкова изключителни в своето майсторство, колкото и звездите в други, по-комерсиализирани спортове – Вилфредо Леон и Симеон Николов. И двамата играчи бяха ключови членове на екипа, разработил техните собствени обувки. Мони и Леон са първите, но в нашия спорт има толкова много невероятни играчи, както мъже, така и жени, че ние едва сега започваме“, обявиха от VB RAGS по време на презентацията.

Съдейки по всичко, продажбите на VB RAGS вървят добре, тъй като продуктовата линия продължава да се разширява. През март тази година бяха представени персонализираните модели на Ботоло (La Fiamma, в превод от италиански – пламък) и на Александър Николов (Charger, в превод от английски – зареждащ).

На официалния сайт на компанията всеки от моделите засега се предлага на една и съща цена – 189 долара. Всеки модел има и свой собствен слоган:

„Вярвай в магията“ (Симеон Николов), „Притежавай своята светлина“ (Леон), „Подай напрежение“ (Алекс Николов) и „Играй с огън“ (Ботоло).

Маратонките на Мони се предлагат в 3 цветови варианта, тези на Леон – в два, а моделите на Александър Николов и Ботоло – в по един.

Съобщава се, че маратонките са разработени в тясно сътрудничество със самите играчи, за да отразяват тяхната идентичност, стил и манталитет: „Това е част от ДНК-то на нашата компания: дълбоко уважение един към друг, истинска любов към волейбола и постоянна отдаденост към съвършенството във всичко, което правим“.

Леон вече е суперзвезда в световния волейбол, разпознаваем в цял свят, докато останалите играчи едва наскоро навлязоха в елита. Затова може да се каже, че засега компанията инвестира повече в бъдещето. „Това не са просто персонализирани маратонки. Това е заявка.“

В баскетбола първите персонализирани маратонки се появяват през 1973 година.

VB RAGS се опитва да пренесе във волейбола модел, който отдавна работи успешно в баскетбола. Air Jordan са най-популярните персонализирани маратонки в историята на НБА. Впоследствие Nike пусна линии и на други звезди – Леброн Джеймс (Nike LeBron), Коби Брайънт (Nike Kobe) и Кевин Дюрант (Nike KD). В същото време Дерек Роуз (adidas D Rose) и Деймиън Лилард (adidas Dame) си сътрудничиха с германския бранд. Почти всички големи звезди в НБА са имали свои собствени маратонки, което им е позволявало да монетизират статуса си, получавайки процент от продажбите.

Революцията на пазара за персонализирани маратонки обаче е започната от Puma още през миналия век. През 1973 г. Puma се обръща към Уолт „Клайд“ Фрейзър с уникално предложение – той да играе с техните маратонки, а брандът да му плаща за това. Преди това практиката е била различна: баскетболистите са получавали безплатни обувки, но без допълнително заплащане. Изборът на Фрейзър не е случаен. Той е не само шампион с „Ню Йорк Никс“, но и модна икона.

Както пише „Спортс“, новият модел Puma Clyde взривява пазара: обувките стават популярни в хип-хоп средите и се носят като елемент от ежедневното облекло. Клайд получавал по 25 цента от всеки продаден чифт, което му носело около 25 хиляди долара годишно в допълнение към базовия му договор от 5 хиляди. Именно той поставя началото на тенденцията за персонализирани обувки в НБА.

За първите персонализирани футболни обувки се смятат Puma King, създадени специално за бразилската легенда Пеле през 1968 г. Пускането на легендарните Nike Mercurial R9 през 1998 г., създадени за бразилеца Роналдо, задава нов стандарт. Впоследствие персонализираните линии се превръщат в атрибут на суперзвездите: появяват се обувки на Лионел Меси (adidas Messi) и Кристиано Роналдо (Nike CR7).

През 1989 г. маратонките Stan Smith на adidas влизат в Книгата на рекордите на Гинес като най-продаваната обувка на планетата с 22 милиона продадени чифта до онзи момент. Успешният модел е създаден почти 60 години по-рано, но световна популярност му носи американецът Стан Смит, двукратен победител в турнири от Големия шлем в началото на 70-те години.

Волейболистите често играят с баскетболни модели

Във волейбола досега не е имало нищо подобно. На практика VB RAGS просто заема една свободна ниша. Всъщност на пазара за волейболни обувки не липсва предлагане. За лидери се смятат два японски бранда – Mizuno и Asics. Въпреки това далеч не всички волейболисти избират тези марки. По краката на играчите могат да се видят най-различни модели на Nike, adidas и Under Armour, като често те са предназначени за баскетбол.

„В момента играя с Nike Air Jordan. Пробвал съм волейболни марки, но не ми харесаха. След Mizuno ме болеше гърбът. Като дете скачах с Asics, но след това вече не ми бяха толкова удобни“, сподели в интервю за „БО Спорт“ посрещачът на „Зенит“ (Казан) Михаил Лабинский миналата година. През тази той вече изпробва друг модел.

Въпреки огромната си популярност, Asics и Mizuno остават универсални производители на спортна екипировка. Nike и adidas не обръщат особено внимание на волейбола. За големите компании този спорт е само едно от многото бизнес направления. VB RAGS иска да се възползва от тази възможност, опитвайки се да стане първият истински глобален бранд, който се асоциира изключително с волейбола.

Един от основните инструменти за промотиране на марката е сътрудничеството с известни волейболисти, които получават не само персонализирани маратонки, но и подкрепа за развитието на личните си брандове. Например, виждаме, че за всеки от тях са разработени индивидуални лога. За Симеон Николов е подготвена не само специална маратонка, но и цяла линия облекло.

Всички те станаха участници в експеримент, който може да промени представата за търговския потенциал на световния волейбол. „Не сме дошли тук, за да гледаме играта. Дойдохме, за да я променим“, гласи девизът на VB RAGS. Компанията уверено навлиза в големия волейбол, демонстрирайки впечатляващ маркетинг, но всичко ще зависи от качеството на продукта и от това колко удобни ще бъдат маратонките за професионалните спортисти. С „джорданки“ все още играят десетки звезди от НБА. Ще видим дали „леонките“ и „монките“ ще се появят на краката и на други играчи, или ще останат просто желан обект за фенове и колекционери, което също не е лош резултат.

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