Гьокереш и Исак са заплаха за всеки съперник, щастлив е Греъм Потър

Виктор Гьокереш и Александър Исак имат потенциала да бъдат сред най-добрите нападателни двойки на Световното първенство, но Швеция трябва да играе според силните си страни“, заяви селекционерът Греъм Потър преди сблъсъка с Нидерландия тази вечер от 20:00 часа българско време.

Шведите разгромиха Тунис с 5:1 в първия си мач от група F на Мондиал 2026, като и Гьокереш, и Исак се разписаха, но Потър предупреди, че нидерландците са на по-високо ниво от северноафриканците и представляват различно предизвикателство.

„Осъзнаваме качеството, което имаме в атака, но трябва да изберем балансиран състав, който да позволява на момчетата да бъдат себе си и да се наслаждават на футбола“, коментира Потър, цитиран от БТА.

„Не знам дали Исак и Гьокереш са най-добрата нападателна двойка на Мондиала, не съм видял достатъчно от другите, но те са най-добрите за нас, това е истината. Много сме доволни от тях. Те са заплаха за всеки отбор. Предизвикателството е, че не сме ги карали да играят толкова много заедно, но се надяваме, че сега можем. Индивидуално те са топ футболисти, доста различни в начина, по който играят, така че ние трябва да разберем как най-добре да ги допълваме. Ако отборът играе добре, състезателите в нападение могат да покажат качествата си и какво могат да донесат в играта“, обясни селекционерът на националния тим на Швеция.

Греъм Потър похвали още темпото на работа на Гьокереш без топката: „Работата, която върши, е изключителна, както и мисълта му за отбора и способността да пренесе борбата към централните защитници, да пресира, да върши работата, която не е задължително да се вижда. Головият му рекорд в последните няколко мача, когато имаше значение, е много впечатляващ.“

Исак пропусна по-голямата част от този сезон поради контузия и Потър призна, че не е съвсем в най-добрата си форма, но с времето ще бъде. „Алекс имаше накъсан сезон и повечето играчи биха казали, че се нуждаят от определен брой мачове, за да достигнат най-високото си ниво“, заяви Потър.

„Има още какво да се случи при него, той ще става по-силен с напредването на турнира. Радва се да бъде част от националния отбор и играе с усмивка на лице“, добави Греъм Потър, а по повод днешния противник, той каза: „Нидерландците са силни във владението на топката. Имат фантастична халфова линия и стабилност в защита. Трябва да разберем как можем да ги дестабилизираме, използвайки качествата, които имаме.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google