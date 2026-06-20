Майката на превърналия се в сензация вратар на Кабо Верде Возиня пристигна в Маями

Забележителната история на вратаря на Кабо Верде Возиня на Световното първенство по футбол претърпя нов емоционален обрат в петък, когато майка му пристигна в Маями, след като получи американска виза, съобщава агенция Reuters. Това ще ѝ позволи да гледа мача на сина си в двубоя срещу Уругвай в неделя.

Ана Кандида Евора пътува от столицата на Кабо Верде Прая, след като Държавният департамент на САЩ ѝ предостави виза след трогателното интервю на Возиня след равенството 0:0 срещу еврошампиона Испания. 40-годишният вратар беше обявен за играч на мача след сблъсъса.

Возиня не скри, че е щастлив, че майка му най-накрая ще може да го види на живо да играе на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages