Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Кабо Верде
  3. Майката на превърналия се в сензация вратар на Кабо Верде Возиня пристигна в Маями

Майката на превърналия се в сензация вратар на Кабо Верде Возиня пристигна в Маями

  • 20 юни 2026 | 09:41
  • 71
  • 0

Забележителната история на вратаря на Кабо Верде Возиня на Световното първенство по футбол претърпя нов емоционален обрат в петък, когато майка му пристигна в Маями, след като получи американска виза, съобщава агенция Reuters. Това ще ѝ позволи да гледа мача на сина си в двубоя срещу Уругвай в неделя.

Ана Кандида Евора пътува от столицата на Кабо Верде Прая, след като Държавният департамент на САЩ ѝ предостави виза след трогателното интервю на Возиня след равенството 0:0 срещу еврошампиона Испания. 40-годишният вратар беше обявен за играч на мача след сблъсъса.

Возиня не скри, че е щастлив, че майка му най-накрая ще може да го види на живо да играе на Световното първенство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 36544
  • 33
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 36093
  • 59
Кристиано Роналдо сподели ново послание

Кристиано Роналдо сподели ново послание

  • 20 юни 2026 | 03:58
  • 6009
  • 2
Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

  • 20 юни 2026 | 03:24
  • 1681
  • 2
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 24302
  • 30
Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

Алекс Фрийман: Всеки мечтае за такъв момент

  • 20 юни 2026 | 02:51
  • 526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 36544
  • 33
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 36093
  • 59
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 518
  • 0
Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза

  • 20 юни 2026 | 02:59
  • 24302
  • 30
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 7438
  • 3
Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

  • 20 юни 2026 | 08:00
  • 1304
  • 1