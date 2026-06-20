Кемба Нелсън с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

Ямайската лекоатлетка Кемба Нелсън спечели бягането на 100 метра за жени от кръга на Диамантената лига в Доха, Катар, записвайки първата си победа на турнира. Тя пресече финалната линия за 10.88 секунди и записа най-добър личен резултат, въпреки че всички бягаха при силен вятър.

Кемба Нелсън бе единствената състезателка в оределия стартов състав на класическия спринт, която смъкна времето си под 11 секунди. Тя спечели пред италианката Зайнаб Досо (11.01 секунди) и люксембургската бегачка Патриция ван дер Векен (11.05).

Южноафриканецът Синесифо Дамбиле завърши на първото място в спринта на 200 метра за мъже, след като записа личен рекорд с 19.74 секунди и подобри с 3 стотни досегашното си постижение. Той спечели пред зимбабвеца Маканакайше Чарамба (19.88 секунди) и доминиканеца Александър Огандо (19.96).

Кубинката Давислейди Веласко бе победител в тройния скок за жени с опит на 15.13 метра, който е първи над 15 метра от 2024 година и най-дълъг от 2023. Тя спечели за втори пореден път в Диамантената лига, този път пред сънародничката си Леянис Ернанде (14.97 метра) и сенегалката Сали Сар (14.86).

Португалецът Педро Пишардо завърши първи в тройния скок за мъже с постижение от 17.71 метра, което е най-добро за сезона. Той спечели пред ямаеца Джордан Скот (17.69 метра) и алжиреца Ясер Трики (17.67).

Испанецът Асиер Мартинес и американецът Джамал Брит направиха най-добрия старт на 110 метра с препятствия за мъже, но във втората половина от бягането и двамата започнаха да закачат препятствия. Това позволи на световния шампион Кордел Тинч да ги изпревари и американецът спечели първа победа за сезона с 13.23 секунди.

Мартинес остана втори (13.27 секунди), а французинът Томас Уилкс (13.28) остана на третото място.

В бягането на 1500 метра за жени се получи изцяло етиопски подиум. Бирке Хайлом бе най-бърза от всички с 3:59.89 минути и записа третата си победа за сезона, а зад нея останаха Сарон Берхе (4:02.61 минути) и Харегевейни Калаю (4:03.56).

Доминиканката Мерилейди Паулино направи силно първо участие за сезона в Диамантената лига, след като спечели бягането на 400 метра за жени с рекорд в Доха и най-добро постижение за годината с 48.91 секунди. Втора остана полякинята Наталия Буковецка (50.10) секунди, а кубинката Роксана Гомес бе трета (50.23).

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