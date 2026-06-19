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Германия с втори успех в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 22:15
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Германия с втори успех в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Германия записа едва втора победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Състезателките на Джулио Бреголи се наложиха над Белгия с 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) във втората си среща от турнира в Група 4 от втората седмица на Лигата, играна тази вечер пред около 1600 зрители в залата в Анкара (Турция).

По този начин Бундестимът е с 2 победи, 4 загуби и 8 точки в общото временно класиране на основната фаза. Белгийките пък са с 2 победи, 7 загуби и 7 точки. Утре (20 юни) от 19,30 часа българско време Германия ще играе с домакините от Турция. Последният двубой на турнира за Белгия е срещу Франция в неделя (21 юни) от 12,30 часа.

Емилия Веске (2 блока и 1 ас), Камила Вайцел (3 блока) и Лина Алсмайер (2 аса) се отчетоха съответно с 13, 12 и 11 точки за победата на Германия.

За белгийския тим Полин Мартен приключи с 16 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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