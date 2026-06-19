Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

Волейболистките от националния отбор на Китай постигнаха лесна 5-а победа от началото в Лигата на нациите при жените. Китайките биха без проблеми Франция с 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, игран този следобед пред едва около 900 зрители в залата в Анкара (Турция).

Така азиатският тим има 5 победи, 1 загуба и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Французойките са със само 1 победа, 6 загуби и 3 точки. Утре (20 юни) от 16,00 часа българско време Китай ще излезе срещу лидера Бразилия. Последната среща на турнира за Франция пък е срещу Белгия в неделя (21 юни) от 12,30 часа.

Над всички за Китай бе Юшан Жуан със страхотните 20 точки (3 блока и 1 ас) за успеха.

За Франция Сирил Депие и Елена Казот (1 блок) реализираха скромните 9 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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