Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: САЩ - Австралия
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

  • 19 юни 2026 | 21:34
  • 444
  • 0
Китай с лесна победа срещу Франция във VNL

Волейболистките от националния отбор на Китай постигнаха лесна 5-а победа от началото в Лигата на нациите при жените. Китайките биха без проблеми Франция с 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпревара, игран този следобед пред едва около 900 зрители в залата в Анкара (Турция).

Така азиатският тим има 5 победи, 1 загуба и 13 точки в общото временно класиране на основната фаза на Лигата. Французойките са със само 1 победа, 6 загуби и 3 точки. Утре (20 юни) от 16,00 часа българско време Китай ще излезе срещу лидера Бразилия. Последната среща на турнира за Франция пък е срещу Белгия в неделя (21 юни) от 12,30 часа.

Над всички за Китай бе Юшан Жуан със страхотните 20 точки (3 блока и 1 ас) за успеха.

За Франция Сирил Депие и Елена Казот (1 блок) реализираха скромните 9 и 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

Вторият женски национален отбор на България тръгва към Шанхай

  • 19 юни 2026 | 17:33
  • 912
  • 2
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 20465
  • 29
Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

Страхотно! Левски стартира директно в групите на Шампионската лига

  • 19 юни 2026 | 16:53
  • 11796
  • 2
Сърбия с втора победа във VNL

Сърбия с втора победа във VNL

  • 19 юни 2026 | 16:23
  • 1759
  • 0
Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

Новосибирск ще бъде домакин на F6 за Купата на Русия през 2027 година

  • 19 юни 2026 | 15:49
  • 1067
  • 0
Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

Лучано де Чеко е новото попълнение на Локомотив (Новосибирск), сменя Мони Николов

  • 19 юни 2026 | 15:22
  • 792
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: САЩ 2:0 Австралия (гледайте на живо)

На почивката: САЩ 2:0 Австралия (гледайте на живо)

  • 19 юни 2026 | 22:01
  • 3838
  • 15
Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

Левски стартира с разгромен успех! Ново попълнение впечатли

  • 19 юни 2026 | 19:52
  • 42848
  • 118
Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 66236
  • 696
България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

  • 19 юни 2026 | 18:39
  • 20465
  • 29
Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

Напрежението в националния отбор на Португалия ескалира заради Кристиано Роналдо

  • 19 юни 2026 | 19:41
  • 24340
  • 70
Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

Бразилия гони първа победа на Мондиал 2026

  • 19 юни 2026 | 16:55
  • 3513
  • 18