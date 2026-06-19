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Япония с чиста победа срещу Чехия за 6 от 6 в Лигата

  • 19 юни 2026 | 21:21
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Япония с чиста победа срещу Чехия за 6 от 6 в Лигата

Националният отбор на Япония продължава да е непобеден във Волейболната Лига на нациите при жените през тази година. Воденият от Ферхат Акбаш тим надигра чисто Чехия с 3:0 (25:15, 25:23, 27:25) във втората си среща от турнира в Група 5 от втората седмица на надпреварата, играна този следобед пред около 1700 зрители в залата Пасиг Сити (Филипините).

Така японките остават втори в общото временно класиране на основната фаза с 6 победи от 6 мача и 16 точки, докато Чехия е с 3 победи, 4 загуби и 9 точки. Утре (20 юни) Япония ще играе с Доминиканската република от 15,00 часа българско време. Последният мач на турнира за чехкините пък е също срещу доминиканките, но в неделя (21 юни) от 11,00 часа.

Йошино Сато реализира 21 точки (2 блока и 1 ас) за победата на Япония, а капитанът Маю Ишикава добави още 16 точки.

За тима на Чехия Михаела Млейнкова (2 блока) и Габриела Орвошова (1 блок) завършиха съответно с 13 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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