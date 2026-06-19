Натали Костова претърпя успешна операция

Талантливата българска състезателка в скока на височина Натали Костова претърпя операция на коляното в клиника в клиника в Австрия.

“Българската федерация по лека атлетика, съвместно със СЛК „Виктория – Варна“ и от името на Натали Костова, изразява своята най-дълбока и искрена благодарност към всички, които подадоха ръка в един от най-трудните моменти от нейната спортна кариера.

Оказаната финансова подкрепа от Общински съвет – Варна за провеждането на операцията след тежката контузия на коляното на Натали е израз на истинска съпричастност и отговорност към българския спорт.

Изказваме специална признателност към д-р Антонио Класан и неговия висококвалифициран екип за успешно проведената сложна операция в Privatklinik Graz Ragnitz.

Предстои дълъг и отговорен период на възстановяване, за който ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД осигури необходимите средства. Този жест на съпричастност и подкрепа вдъхва увереност и надежда за успешното завръщане на Натали Костова в сектора за скок на височина.

Вярваме, че с всеки изминал ден тя ще бъде все по-близо до своята цел – да се завърне на пистата по-силна, по-мотивирана.

Благодарим на всички, които застанаха до Натали в този труден момент”, написаха в страницата на федерацията по лека атлетика.

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