Нидерландия без проблеми срещу Украйна

Волейболистките от националния отбор на Нидерландия постигна 3-а победа от началото на тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Феликс Козловски тим се наложи над дебютанта Украйна с категоричното 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 6 от втората седмица на Лигата, игран този следобед пред едва 500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок (Тайланд).

Така "лалетата" са с 3 победи, 3 загуби и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза на световната надпревара. Украйна пък е с 2 победи, 5 загуби и 5 точки в актива си. Утре (20 юни) Нидерландия ще играят срещу силния тим на Полша от 13,00 часа българско време. Последната среща на турнира за украинките е срещу България в неделя (21 юни) от 09,00 часа сутринта.

Най-полезна за Нидерландия бе Инди Байенс с 16 точки (6 блока!) за победата. Йолийн Кнолема (1 блок) и Елес Дамбринк (1 блок) добавиха още 13 и 11 точки за успеха.

За тима на Украйна единствената с двуцифров актив беше Юлия Димар с 10 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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