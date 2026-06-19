Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сърбия с втора победа във VNL

Сърбия с втора победа във VNL

  • 19 юни 2026 | 16:23
  • 247
  • 0
Сърбия с втора победа във VNL

Волейболистките на Сърбия записаха втора победа в Лигата на нациите.

“Плавите” разгромиха Доминиканската република с 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) в двубой от Група 5 в Пасай Сити (Филипините).

Аня Зубич заби 16 точки (1 ас, 2 блока) за Сърбия.

Нина Чайич добави 13 точки (2 блока).

Бранка Тизца се отличи с 9 точки.

Хералдин Гонсалес записа 11 точки (5 блока) за Доминиканската република.

Хинери Мартинес добави още 10 точки.

Сърбия е на 11-а позиция с 10 точки (2 победи, 5 загуби).

Доминиканската република е на последната 18-а позиция с 1 точка и 6 загуби.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България на 26-о място в световната ранглиста

България на 26-о място в световната ранглиста

  • 19 юни 2026 | 10:37
  • 834
  • 3
Турция без проблеми срещу Франция във VNL

Турция без проблеми срещу Франция във VNL

  • 18 юни 2026 | 22:09
  • 1682
  • 0
Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

Новите звездни попълнения на Металург с послания към феновете

  • 18 юни 2026 | 21:40
  • 1636
  • 0
Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

Бразилия с 6-а поредна победа след измъчен обрат срещу Белгия

  • 18 юни 2026 | 21:25
  • 2631
  • 0
Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

Помощникът на Абонданца втрещи с изказване след тежката загуба от Тайланд

  • 18 юни 2026 | 18:51
  • 5524
  • 7
Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

Мирослава Паскова: Тежко е да загубиш по този начин

  • 18 юни 2026 | 18:47
  • 3412
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков поиска официално над 5 млн. евро от Левски

  • 19 юни 2026 | 15:18
  • 24986
  • 178
Лига на нациите: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

  • 19 юни 2026 | 16:09
  • 2825
  • 2
Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане

Цварц вече тренира с ЦСКА, получи специално посрещане

  • 19 юни 2026 | 14:09
  • 11871
  • 35
Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

Унгарци купиха Пламен Андреев от Фейенорд

  • 19 юни 2026 | 10:20
  • 23800
  • 42
Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

  • 19 юни 2026 | 11:24
  • 18348
  • 22
Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

  • 19 юни 2026 | 12:37
  • 12509
  • 17