Сърбия с втора победа във VNL

Волейболистките на Сърбия записаха втора победа в Лигата на нациите.

“Плавите” разгромиха Доминиканската република с 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) в двубой от Група 5 в Пасай Сити (Филипините).

Аня Зубич заби 16 точки (1 ас, 2 блока) за Сърбия.

Нина Чайич добави 13 точки (2 блока).

Бранка Тизца се отличи с 9 точки.

Хералдин Гонсалес записа 11 точки (5 блока) за Доминиканската република.

Хинери Мартинес добави още 10 точки.

Сърбия е на 11-а позиция с 10 точки (2 победи, 5 загуби).

Доминиканската република е на последната 18-а позиция с 1 точка и 6 загуби.

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