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  3. Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

Енчо Керязов: Подготвяме нов закон, за да няма повече казуси като този в шахмата

  • 19 юни 2026 | 13:08
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че се подготвя нов Закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящият е морално остарял.

Керязов каза това в отговор на въпрос на депутатката Анна Бодакова от Демократична България, която попита дали Министерството на младежта и спорта е предприело действия по казуса с българския шахмат, който е заплашен от това да бъде изваден от състезанията под егидата на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) от 1 юли заради продължаващите проблеми с лицензирането. Според съда Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) е легитимният лицензоносител за спорта шахмат за България, но според ФИДЕ това трябва да бъде Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е член ФИДЕ и на Европейския шахматен съюз (ЕШС).

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"Въпросът касае не само българския шахмат, но и много от другите ни спортове", каза Керязов от трубината.

"В последните години имаме много случаи на разминаване между българското законодателство и това, което признават международните федерации. По тази причина смятам, че има нужда от спешна промяна в Закона за физическото възпитание и спорта. Министерството вече подготвя нов закон, който да бъде подложен на обществено обсъждане, за да не се получават подобни кризи като тази в шахмата. Следим внимателно ситуацията в българския шахмат. Припомнян, че единственият действащ лиценз за спорта шахмат в България е даден на БФШ 2022. Това обстоятелство беше потвърдено от ВАС на 16 юни 2026 година. Същевременно членството във ФИДЕ и ЕШС е на БСФШ", обясни министърът.

Той добави, че през последната седмица са проведени срещи с представители на двете федерации, а към ФИДЕ е изпратен писмо за отлагане на санкциите, които трябва да влязат в сила от 1 юли.

"През тази седмица имахме три срещи с представители на двете федерации. Постигнахме съгласие за създаване на работна група с представител на ФИДЕ. Помолихме международната федерация за отсрочка, което да позволи българското участие в Шахматната Олимпиада. Считам, че България трябва да бъде посредник в намирането на консесус между ФИДЕ и българските федерации", каза още в отговора си Енчо Керязов.

От трибуната Анна Бодакова поздрави министъра за предприетите действие и го попита могат ли българските шахматисти да бъдат спокойни за финансово осигуряване на тяхното участие в международни състезания.

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"Средства за националния отбор ще бъдат намерени. По-важната тема обаче е дали ще бъде отложено задаващото се наказание от ФИДЕ. Вчера сме изпратили официално писмо. Надявам се на разбиране от тяхна страна. Търси се финансиране за участието на българските шахматисти и се надявам то да се намери", завърши Керязов.

Шахматната Олимпиада тази година ще се проведе от 15 до 27 септември в Самарканд, Узбекистан.

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Снимки: Борислав Цветанов

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