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  3. Дубълът на Локо (Пловдив) ще играе пет контроли

Дубълът на Локо (Пловдив) ще играе пет контроли

  • 19 юни 2026 | 13:00
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Дубълът на Локо (Пловдив) ще играе пет контроли

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) започва на 26 юни подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на тренировъчния процес, дубъла ще играе и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Пловдив)

18 юли: Локомотив II (Пловдив) – Славия II (София)

22 юли: Локомотив II (Пловдив) – Свобода (Пещера)

25 юли: Локомотив II (Пловдив) – ФК Димитровград

31 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)

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