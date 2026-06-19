Дубълът на Локо (Пловдив) ще играе пет контроли

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) започва на 26 юни подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. В хода на тренировъчния процес, дубъла ще играе и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
11 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Пловдив)
18 юли: Локомотив II (Пловдив) – Славия II (София)
22 юли: Локомотив II (Пловдив) – Свобода (Пещера)
25 юли: Локомотив II (Пловдив) – ФК Димитровград
31 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)